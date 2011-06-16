Каталог с авторизацией

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок189 просмотров
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Требуется разработка каталога товаров с авторизацией. ТЗ прилагается.

Требование: ТОЛЬКО PHP и MySQL согласно ТЗ.

Предложения о создании CMS на движках Joomla, Wordpress, Drupal и им подобным не интересуют.

Просьба указывать цену, сроки и ссылку на аналогичную админку + логин и пароль.

13 лет назад
epsyltek
Сидоров 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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