Авто доска объявлений

$100
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Формат - на весь экран, дизайн - минималистичен: белый фон, можно сделать внешне похожим на дром.ру (единственное что сделаем - свои кнопки, логотипы и цветовую гамму).

Три четверти экрана идет под объявления, справа - колонка под рекламу и информеры.

Самое главное - раздел объявлений. Цель сайта – сделать крупный автопортал , который можно развивать. Он должен быть удобным, чтобы можно легко находить/добавлять объявления по модели, марке, г.в. и цене.

Плюс нужен задел на будущее - прикручивать платные объявления, и модуль типа "ротатора баннеров".

Представление газеты в интернете: онлайн-версия издания, РАЗДЕЛ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ (объявления, принцип – как на дром.ру), раздел продажи запчастей(заточен под разные объявления), автосправочник (фирмы города, наполнение за нами), новости и блоги. А также: юридический адрес, почтовый адрес, схема проезда, контактная информация, банковские реквизиты.

Сайт должен содержать следующие обязательные страницы: 1 - Главная (домашняя) страница; Раздел Продажи авто (объявления); Раздел Продажи всего прочего (запчасти, аксессуары б/у и тп); Автосправочник (фирмы города); Новости, блог; Онлайн-версия газеты; Контактная информация; "Содержание" (карта сайта).

Хостинг, домен оплачены. приступать к работе можно хоть сейчас.

Цена не окончательная, с каждым обсуждается индивидуально.

13 лет назад
Iskander019
Александр 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$250
30 дней
Отлично сделали сайт под ключ. Проявил себя как грамотный программист. Буду продолжать сотрудничество со Станиславом. Рекомендую .
Все прошло хорошо. Всем рекомендую!
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