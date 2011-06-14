Магазин по продаже нижнего белья

Тематика: Магазин по продаже женского и мужского нижнего белья.

Задачу упрощает то что есть один интернет-магазин (не наш) практически копию которого мы хотим сделать себе (смотри ТЗ). Основная вещь, которая должна быть, это возможность загрузки товаров, так же изменения цен, остатков, путей к картинкам, описания, названия через XML файл, у нас в фирме MS Access база, она генерит определенный XML файл (смотри во вложении).

У интернет магазина должна быть поддержка PHP/5.2.17, Apache/2.2.19, Suhosin v0.9.32.1, nginx, eAccelerator v0.9.5.3.

Файлы интернет магазина НЕ ДОЛЖНЫ быть зашифрованы зендом.

Интернет-магазин не должен быть ресурсоемким (чтобы не создавал кучу запросов к БД, не жрал как монстр неконтролируемо проц, не было ошибок php и т.д.).

На своей системе вы его сделаете или на modx, prestashop, magento, opencart и т.д не имеет значения, сайт должен соответствовать ТЗ, быть похожим на тот копию которого мы хотим сделать и самое главное должна присутствовать и в полной мере работать XML загрузка по заданному шаблону (смотри вложение).

P.S.: Инфа в карточке товара, поля, цены и характеристики, размеры фоток, превьюшки, выбор цвета и размера, в общем что должно быть в описании можно глянуть на сайте chmall.ru еще (тут имеетсья ввиду делать не копию этого сайта и повторять расположение блоков, а просто глянуть какие будут характеристики, примерный текст, размеры, выбор цветов и т.д.)

Пишите свои сроки, расценки, ссылки на портфолио, будем выбирать.

Дополнительно:

Обязательно должна быть XML или CSV загрузка, у нас в фирме база вся на MS Access и из нее идет выгрузка файла в XML или CSV формате, есть определенные поля, название полей или их очередность можно менять. Все товары у нас на уникальных ID и их менять мы не можем, соответственно если мы будет выгружать товары на сайт то на сайте они должны быть с теми же ID. У каждого товара могут быть и подчиненные товары, иметься ввиду тот же товар только другого цвета или размера и каждый цвет или размер идет на своем ID и для каждого ID есть остатки на складе и эти остатки так же выгружаются на сайт, чтобы не могли купить того что у нас нет так же если на складе мало товара то покупателя должно об этом проинформировать сообщение.

Файл ТЗ: chmall.ru/Desktop.tar.gz