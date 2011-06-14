Обменник электронных валют

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки169 просмотров
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Создание сайта-обменника электронных валют.

Нужен человек с хорошим знанием английского (чтение технической документации),

обязательно с опытом безопасной интеграции платежных систем (Webmoney, Liberty Reserve).

Дизайн ваш или нет, не принципиально.

Бюджет обсуждаем, предлагайте.

13 лет назад
rpc
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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