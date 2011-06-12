Нужен сайт "под ключ"

Требуется продающая страница (лейдинг) (консалдинг). Дизайн смотрите в заявке. Товарищи исполнители! Мне не нужна только верстка, мне нужна работающая страница с адаптацией. Если что-то все же написал не понятного, просьба проходить мимо, не предлагая тупо верстку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать полноценный сайт по аналогии как ebay.ru
Подробности по ICQ 6947262, или в скайпе evseevromanigorevich.
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Нужно создать сайт под ключ на подобии http://www.ogstock.ru/ или http://money4power.ru Цель сайта: продажа персонажей, вещей и игровой валюты. Необходимо все автоматизировать и настроить. Аттестаты webmoney и Робокасса у меня есть! Пишите на icq 448827461 [email protected]Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
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