Сайт под ключ

Требуется продающая страница (лейдинг) (консалдинг). Дизайн смотрите в заявке. Товарищи исполнители! Мне не нужна только верстка, мне нужна работающая страница с адаптацией. Если что-то все же написал не понятного, просьба проходить мимо, не предлагая тупо верстку ...
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Нужен клон сайта! Клон http://www.zapchast.com.ua/! Можно на любом движке а также на самописном! ТЗ в приложение!
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