Создание интернет-магазина для иностранцев

$300
Сайты «под ключ»Завершен41 заявка612 просмотров
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Необходимо переделать интернет магазин для англоязычных покупателей с уникальным дизайном!

Срок создания максимум 21 день.

Все подробности при личной переписке.

13 лет назад
vlad87
Иван 
87 летДоминиканская Республика
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$500
21 день
Эдуард, сделал проект на 10 баллов из 10. Такое ощущение, что человек делает себе. Проект мне очень понравился. Все на высоте. Буду работать дальше с Эдуардом дальше, надеюсь не подведет! :)
Работа с такими заказчиками всегда доставляет удовольствие...понимание, чёткое задание, своевременная оплата, приятное общение...что ещё надо для хорошего фриланса? :) Спасибо...продолжаем сотрудничать
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