Создание сайта. ASP.NET

Здравствуйте. Требуется разработать сайт-рейтинг бесплатных игровых серверов. Необходимый функционал аналогичен сайту wow.mmotop.ru + некоторые новые моменты. От исполнителя требуется работа "под ключ", то есть программирование + дизайн + верстка. В наличии имеется ТЗ на дизайн и программную часть. Предоставлю ...
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Здравствуйте.
Необходимо сделать сайт. Требования к сайту находятся во вложении.
Сайт нужен на ASP.NET.
Просьба откликнувшихся, внимательно ознакомиться с требованиями, оставляя заявку, подразумевается, что человек выполнит все требования, которые предъявляются к проекту.
Бюджет обсуждается.
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