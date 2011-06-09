Разработка сайта-рейтинга игровых проектов

Здравствуйте.

Требуется разработать сайт-рейтинг бесплатных игровых серверов.

Необходимый функционал аналогичен сайту wow.mmotop.ru + некоторые новые моменты.

От исполнителя требуется работа "под ключ", то есть программирование + дизайн + верстка.

В наличии имеется ТЗ на дизайн и программную часть. Предоставлю подходящему кандидату на выполнение проекта.

Предпочтение - программистам и студиям со схожими работами в портфолио и дизайнерам, работавшим в жанре фентези/фантастики.

Просьба не беспокоить:

1. посредникам

2. студиям, не имеющим в портфолио ничего, кроме шаблонных инет-магазинов и сайтов-визиток.

Сроки исполнения - до 1.5 месяцев.

Отвечу на все вопросы через личные сообщения.

П.С. это повторное размещение проекта с измененным ТЗ.