Создать сайт-визитку

Сайт ООО "Спецтехзапчасть"

Сайт должен быть, примерно, как сайт traktorodetal . ru

Должен быть выполнени в 2-3 цветовых гаммах, желательно попробовать скомпоновать зеленый оранжевый и желтый. В верхней шапке должна быть картинка с изображением спецтехники (трактор, экскаватор и прочее) или в ряд или по полукругом, чтобы они стояли. Должно быть написано Спецтехзапчасть и тел. тел. (8172) 54-62-10 факс (8172) 54-92-72 надо как-то обыграть название, придумать какой-то простенький логотип, точнее не логотип,а оформление. Чтобы и название и телефоны сочетались с техникой на фоновой картинке.

Каждый блок должен быть с картинкой, как на сайте примере, подразделы блока должны открываться вниз.

1 блок О нас

2 блок Запчасти, подразделы дорожная техника; грузовые авто

3 блок Навесное оборудование для спецтехники

4 блок Сервис

5 блок Продажа спецтехники, подразделы новое; б/у

6 блок Аренда техники

7 блок Контакты

8 блок Вопрос-ответ

При загрузке сайта открывается блок О нас.

Блоки будут заполнены текстом и(или) картинками.

Вся информация по заполнению будет представлена в документе word.

Пожалуйста не пишите ничего в личку, только цена и сроки. Предпочтение минимальной цене, ну и опытности исполнителя, конечно.