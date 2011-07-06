Сайт визитка

Нужен сайт для компании, занимающейся ландшафтным дизайном На Joomla Особенности: выплывающие меню / Virtuemart / Галерея / Форма связи Дизайн: адаптировать готовый шаблон под символику и тематику компании Структура: 0. Главная (материал) 1. Услуги a. Ландшафтный дизайн (материал) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Визитка для организации занимающейся продажей и ремонтом коробок передач для МАЗа.
Что то наподобие http://maz-promsnab.ru/
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2750
Требуется создать Интернет-магазин по продаже климатической техники с нуля и под ключ. - выбор доменного имени в зоне ru/РФ (звучный, легкозапоминающийся и ассоциативно свзянный с «климатом»). - разработка дизайна сайта (логотип/визитки/фирменные бланки), несколько вариантов. - предпочтение платформе 1С ...Закрыт13 лет назад
Необходим сайт для продажи вентиляционного оборудования. На данный момент сайт (joomla) существует по адресу www.vent-element.ru . Нужно доделать оформление ,залить содержание. E-mail: [email protected]Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт визитку "под ключ". Срок исполнения не более пяти дней. Фрилансер должен быть из г. Москвы или МО т.к. возможно придется приехать к нам в офис. Пишите цены, сроки.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен аналог сервиса yep(.)com По сути это конструктор сайтов. 1. форма регистрации 2. Выбор типа сайта (персональная страничка/визитка/каталог) 3. Выбор шаблона 4. Подстановка в шаблон данных Пишите ваши предложения по цене и срокам.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Задача - создание функционального сайта с автоматизацией большинства процессов для компании, занимающейcя арендой недвижимости за границей и предоставлением сопутствующих туристических услуг.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется создание копии сайта под ключ фоторотор.ру. От вас цена и сроки под ключ без логотипа и особого дизайна.Закрыт13 лет назад
Дизайн предоставим. ТЗ: Техническое задание. Сайт www.pofenix.org (рабочая версия) Макет главной страницы http://pofenix.org/video/ (сами будут дорабатывать и пришлют все исходники) Основное: Создать и настроить необходимый функционал сайта. Требования к системе управления контентом Сайта Администратору сайта: • добавление и удаление материалов • редактирование материалов • добавление и ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать сайт аналогичный http://www.svitmedu.com/, такой же простой два-три языка прайс форма заказа продукции (обрабатывает администратор) форма обратной связи новости и подписка статьи о компании и контакты (с картой проезда) фотогалерея партнеры юзабилити надо улучшить, чем проще тем лучше. относится и к дизайну. Цвета желтый, ...Завершен13 лет назад
- $2000
Добрый день, требуется фрилансер-универсал или команда или студия для создания портала на подобии zvezdi.ru. Есть много нюансов и особенностей по которым наша компания будет выбирать конечного исполнителя. Работа предстоит по: php mysql flash Action Script (возможно). Общий бюджет - 2 000$Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад