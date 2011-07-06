Сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен41 заявка483 просмотра
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Визитка для организации занимающейся продажей и ремонтом коробок передач для МАЗа.

Что то наподобие http://maz-promsnab.ru/

13 лет назад
kirilkin
Дмитрий 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
vagonn
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена в срок, красиво и быстро.
Работать с Дмитрием очень понравилось. Четко поставленное задание, оплата своевременная, приятній в общении человек. Всем рекомендую как ответственного заказчика!
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