Сделать аналог сервиса

Нужен рынок, похожий на авито, Но объявления там будут об "онлайн товарах" (ключи для игр, тексты, аськи, и тому подобное), чтобы можно было покупать-продавать "онлайн". Нужно чтобы объявления могли размещать пользователи. Так же нужна внутренняя ...