Сделать аналог сервиса

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен аналог сервиса yep(.)com

По сути это конструктор сайтов.

1. форма регистрации

2. Выбор типа сайта (персональная страничка/визитка/каталог)

3. Выбор шаблона

4. Подстановка в шаблон данных

Пишите ваши предложения по цене и срокам.

13 лет назад
Oleg_Vic
Олег 
43 годаЭстония
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
  • Похожие заказы

  • Создание сайта агентства недвижимости/туроператора

    $5000

    Задача - создание функционального сайта с автоматизацией большинства процессов для компании, занимающейcя арендой недвижимости за границей и предоставлением сопутствующих туристических услуг.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт с смс сервисом

    Дизайн предоставим. ТЗ: Техническое задание. Сайт www.pofenix.org (рабочая версия) Макет главной страницы http://pofenix.org/video/ (сами будут дорабатывать и пришлют все исходники) Основное: Создать и настроить необходимый функционал сайта. Требования к системе управления контентом Сайта Администратору сайта: • добавление и удаление материалов • редактирование материалов • добавление и ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт визитка для пчеловодчества

    Создать сайт аналогичный http://www.svitmedu.com/, такой же простой два-три языка прайс форма заказа продукции (обрабатывает администратор) форма обратной связи новости и подписка статьи о компании и контакты (с картой проезда) фотогалерея партнеры юзабилити надо улучшить, чем проще тем лучше. относится и к дизайну. Цвета желтый, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание портала узкой направленности. Под ключ.

    $2000

    Добрый день, требуется фрилансер-универсал или команда или студия для создания портала на подобии zvezdi.ru. Есть много нюансов и особенностей по которым наша компания будет выбирать конечного исполнителя. Работа предстоит по: php mysql flash Action Script (возможно). Общий бюджет - 2 000$

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на PHPshop

    $430

    Добрый день. Реализация подразумевает натянуть дизайн на PHPshop Enterprise! Изначальное требование - написание скрипта по импорту из XML продуктов поставщика. В приложении креплю ТЗ и частичные инструкции по скрипту импорта товаров. ТЗ урезано и проект бюджетный ...

    PHP
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт. Пример есть

    Необходимо создать и раскрутить сайт. Пример: www.irrigator.com.ua. Нужно будет немного изменить внешний вид. Хостинг еще не выбран - предлагайте. Последовательность действий: 1. Обсуждаем и выбираем CMS. 2. Вы поднимаете сайт на своём хостинге. 3. Мы смотрим, если есть замечания, Вы их ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта визитки для транспортной компании

    $900

    Компания занимается логистикой. требуется в основном качественный дизайн. чтобы не на говносайт было похоже а на качественный ресурс, чтобы потенциальный клиент мог полчить полную информацию не напрягаяся важно творческое воображение и нестандартный подход

    Сайты «под ключ»40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать магазин аналог авито и plati.ru

    $250

    Нужен рынок, похожий на авито, Но объявления там будут об "онлайн товарах" (ключи для игр, тексты, аськи, и тому подобное), чтобы можно было покупать-продавать "онлайн". Нужно чтобы объявления могли размещать пользователи. Так же нужна внутренняя ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад