Интернет-магазин на PHPshop

$430
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки336 просмотров
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Добрый день.

Реализация подразумевает натянуть дизайн на PHPshop Enterprise!

Изначальное требование - написание скрипта по импорту из XML продуктов поставщика.

В приложении креплю ТЗ и частичные инструкции по скрипту импорта товаров.

ТЗ урезано и проект бюджетный на данный момент.

От исполнителя просьба указать подобные успешные проекты.

Работа не единоразовая, требуется время от времени дорабатывать магазин необходимыми модулями.

"Отредактированы требования по магазину"

PHP
13 лет назад
Sandr0man
Андрей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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