Нужно создать магазин аналог авито и plati.ru

Нужен рынок, похожий на авито, Но объявления там будут об "онлайн товарах" (ключи для игр, тексты, аськи, и тому подобное), чтобы можно было покупать-продавать "онлайн". Нужно чтобы объявления могли размещать пользователи. Так же нужна внутренняя валюта. Движок любой, но понятный. С дизайном примерно как на plati.ru. Можно элементы функционала авито взять.

Схема работы: вы все делаете, затем показываете результат на своем хостинге, есле есть недочеты дорабатываете, затем я оплачиваю и вы мне передаете архив с сайтом(или установите мне на хостинг, посмотрим) Сроки 3 дня (можно больше, все обсуждаемо) с отчетом каждый вечер. Сайт должен выглядеть приятно и аккуратно. Также должна присутствовать удобная админка.

Оставляйте заявку здесь или пишите на почту: [email protected]

Желателен опыт.

Жду Ваших предложений)