Сайт про тюнинг автомобилей (python/django)

Необходим сайт именно подобного вида (см. приложение). Можно лишь немного изменить внешний вид и цвета. Будем добавлять статьи несколько раз в месяц. Будет форма заказов и форма контактов (простейшие). Срок исполнения: 3-4 дня. Движок, скорее всего, joomla. ...