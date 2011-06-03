Создать сайт под ключ

Создание сайта типа fashiondetails.ru на CMS Joomla (вёрстка шаблона по готовому psd-макету, установка CMS Joomla и ее настройка). Система работы такова: вы собираете сайт на своем хостинге, показываете мне, я выплачиваю половину суммы. потом заливаете ...
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Нужен лёгкий сайт визитка до 10 стр.,компания занимаеться полами стяжка и полимерное покрытие.
Что то вроде http://www.snep-stroy.ru только живее или http://7400622.ru
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