В OsCommerce, при быстром оформлении заказа (без регистрации), почему то исчезла кнопка, внизу "оформить", и сама страница слетела из дизайна шаблона. http://zlat-dar.ru/checkout_alternative.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать легкий новостной сайт на СМS с которым будет легко работать человеку размещающему материалы, понимание для пользователя куда какой материал, будет размещен.
Возможно Друпал либо что о другое. Внешний вид и то, что должно там быть, в файле (набросано на теме Bartik друпала).
Наличие реактора текстов (типа CKEditor), Облако тегов, выпадающие менюшки, Интеграция Гугл транслейт, социальные сети. Комментарии к статьям администрирование комментариев.
Размещение на хостинг. Сроки, цена минимальные.
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