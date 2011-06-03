Легкий новостной сайт на СМS

$50
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок225 просмотров
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Необходимо создать легкий новостной сайт на СМS с которым будет легко работать человеку размещающему материалы, понимание для пользователя куда какой материал, будет размещен.

Возможно Друпал либо что о другое. Внешний вид и то, что должно там быть, в файле (набросано на теме Bartik друпала).

Наличие реактора текстов (типа CKEditor), Облако тегов, выпадающие менюшки, Интеграция Гугл транслейт, социальные сети. Комментарии к статьям администрирование комментариев.

Размещение на хостинг. Сроки, цена минимальные.

13 лет назад
VolodyaUA
Владимир 
55 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
winstonby
30 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
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