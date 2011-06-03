Сетка из 30 мини сайтов

Требуется создать сетку сайтов 30 сайтов по 10 страниц копирайта.

1. Сайты оформить на голом html, с минимальным дизайном – структура html у всех разная. Структура меню тоже разная на сколько это возможно - гдето списком, гдето кольцом, гдето пересечением, гдето внутри статьи ссылка на другую страницу (контекстная) и т.д. Смысл чтобы все странички были доступны в рамках 1 сайта – т.е. каждая страница имела бы хотябы по 1 ссылке с другой. На сайты повесить счетчики ли и рамблера.

2. Наполнить нужно копирайтом 2000-3000к знаков + 2-5 фото в тему на 1 страницу. Сами вы будите писать или найдете копирайтера мне все равно, но тексты должны быть не дорогими и относительно качественными.

3. Разместить эту сетку гдето, желательно на разных днс и ip хостера. Поэтому максимально 10 сайтов на 1 хостера и пересечение 10 сайтов на одного регистратора. Тут задача найти хорошие предложения по рынку с минимальными ценами подходящие под нас. Если у вас есть советы или предложения выслушаю их.

4. Как дополнительно – если можете прогнать по соц. закладкам то супер.

Мне нужен человек который умеет делать сетки сайтов, который возьмется и выдаст на выходе готовый продукт за энную сумму денег. А будет он искать еще когото на копирайт или сам писать это уже дело третье.

Укажите приблизительную сумму за которую вы сделаете эту стеку и ваш опыт. Ищу соотношение цена качество.