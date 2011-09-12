Свадебный портал

Сайты «под ключ»Завершен16 заявок247 просмотров
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Нужен аналог свадебного портала как - www.7mostov.info Такой же, только с измененным внешним видом ( резиновый дизайн и кроссбраузерность), с сохранением аналогичной функциональности. Вышеуказанный сайт работает на Джумле.

Бюджет ограничен. Предпочтение отдам опыту и разумному соотношению цена-качество. Сроки - до 25 дней.

Т.З пока нет, но уже к 6-7 числу будет. Начало работ планируется с 10.06.2011г.

Предложение актуально до 03.06.2011г. 12.00ч. по Московскому времени.

13 лет назад
spasgo
Юрий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
noSLEEP
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$500
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с таким заказчиком. Адекватный, чётко поставил задачу, своевременная оплата! Всем рекомендую!
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