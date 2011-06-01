Шаблон и функционал joker board

Необходимо создание сайта по обмену, выводу, полнению WebMoney. Функционал полностью соответствует уже представленному на сайтах http://www.wmmoscow.com http://www.wmdag.ru http://wmstream.ru/ Использование бесплатной CMS (joomla и прочих) исключено.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Хотелось бы создать региональную доску объявлений на joker board с уникальным шаблоном, с полным функционалом, желательно на официальной версии.
Пожалуйста, указывайте цены.
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