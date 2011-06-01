Создание сайта по обмену и выводу WebMoney

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок214 просмотров
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Необходимо создание сайта по обмену, выводу, полнению WebMoney.

Функционал полностью соответствует уже представленному на сайтах

http://www.wmmoscow.com

http://www.wmdag.ru

http://wmstream.ru/

Использование бесплатной CMS (joomla и прочих) исключено.

13 лет назад
junglebrother
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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