Создание интернет-магазина одежды

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт43 заявки714 просмотров
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Нужно создать интернет-магазин одежды- аналог http://www.forever21.com . Функционал расширенный- акции, баннеры в виде слайдеров, блог, рассылка новостей и т.д. Без флеша. Нужно, чтобы выдерживал большую посещаемость- от 10 тыс. чел. в сутки.

Проект-только для исполнителей с положительными отзывами.

Называйте приблизительную цену, сроки и движок.

ТЗ вышлем, когда выберем исполнителя. Дизайн будем заказывать- можем дать готовый либо можете взяться за разработку сами за отдельную плату.

13 лет назад
dragun-fly
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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