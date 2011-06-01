Создание интернет-магазина одежды

Необходимо сделать сайт-визитку+ скромный интернет-магазин до 20 товаров максимум+защищенную базу данных с системой распределенного доступа "в одном флаконе". Сайт в основном должен являться входом в базу данных, нести информационную нагрузку и заниматься реализацией товара с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать интернет-магазин одежды- аналог http://www.forever21.com . Функционал расширенный- акции, баннеры в виде слайдеров, блог, рассылка новостей и т.д. Без флеша. Нужно, чтобы выдерживал большую посещаемость- от 10 тыс. чел. в сутки.
Проект-только для исполнителей с положительными отзывами.
Называйте приблизительную цену, сроки и движок.
ТЗ вышлем, когда выберем исполнителя. Дизайн будем заказывать- можем дать готовый либо можете взяться за разработку сами за отдельную плату.
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