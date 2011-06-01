Создание интернет-магазина одежды

Нужно создать интернет-магазин одежды- аналог http://www.forever21.com . Функционал расширенный- акции, баннеры в виде слайдеров, блог, рассылка новостей и т.д. Без флеша. Нужно, чтобы выдерживал большую посещаемость- от 10 тыс. чел. в сутки.

Проект-только для исполнителей с положительными отзывами.

Называйте приблизительную цену, сроки и движок.

ТЗ вышлем, когда выберем исполнителя. Дизайн будем заказывать- можем дать готовый либо можете взяться за разработку сами за отдельную плату.