Дизайн сайта компании и верстка под Joomla

Доброго времени суток. Необходим обязательный человек с хорошим вкусом для создания одностраничных сайтов под англоязычную аудиторию. Оплата за один сайт = 1 страницу = 15$ Ежедневно необходимо делать и выставлять релиз для двух сайтов. Выходные: вечер пятницы и суббота.