Оптимизация сайта (только профи)

В OsCommerce, при быстром оформлении заказа (без регистрации), почему то исчезла кнопка, внизу "оформить", и сама страница слетела из дизайна шаблона. http://zlat-dar.ru/checkout_alternative.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внутрення оптимизация страниц ресурса - http://skorodom.com
(Структура, код)
Определения
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Анализ оптимизации текстов страницы
Срок- 4-5 дней. Стоимость $200.
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