Создание инет-магазина

Особенности:

2 языка, 5 валют.

Способы оплаты: интеркасса от приват банка (аккумулирует все входящие электронные платежи), оплата на расчетный счет,

Доставка: выбор перевозчика из списка и просчет доставки укр почты по тариф сетке

Формирование отчетов и их печать с админки

Предусмотрение возможности для импорта и экспорта

От вас предложения по движку, стоимости.

Задача не срочная