Создание инет-магазина

В OsCommerce, при быстром оформлении заказа (без регистрации), почему то исчезла кнопка, внизу "оформить", и сама страница слетела из дизайна шаблона. http://zlat-dar.ru/checkout_alternative.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Особенности:
2 языка, 5 валют.
Способы оплаты: интеркасса от приват банка (аккумулирует все входящие электронные платежи), оплата на расчетный счет,
Доставка: выбор перевозчика из списка и просчет доставки укр почты по тариф сетке
Формирование отчетов и их печать с админки
Предусмотрение возможности для импорта и экспорта
От вас предложения по движку, стоимости.
Задача не срочная
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