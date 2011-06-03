Добрый день!

Нужно сделать интернет-магазин контента (тексты, картинки, сайты).

Регистрация как продавцов, так и покупателей отправкой пароля для входа на "мыло". Нужно чтобы как и у покупателя, так и у продавца был личный счет на сайте (аккаунт), который будет пополняться через Робокассу или WebMany.

Пожалуйста указывайте как стоимость работы, так и систему, на которой сможете воплотить этот проект.

Заявки скрыты, с Вопросами и за подробностями в личку!

Спасибо.