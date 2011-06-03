Создание сайта на CMS Joomla

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок307 просмотров
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Создание сайта типа fashiondetails.ru на CMS Joomla (вёрстка шаблона по готовому psd-макету, установка CMS Joomla и ее настройка).

Система работы такова: вы собираете сайт на своем хостинге, показываете мне, я выплачиваю половину суммы. потом заливаете на мой хостинг и получаете остальное.

ТЗ и макет высылаю откликнувшимся.

Joomla
13 лет назад
quantille
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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