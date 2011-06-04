Сайт под ключ.

Требуется создать фотобанк для внутренних нужд сайта. фото сеткой + фильтры по названию фото. Не дорого. ЦMC можно на wordpress или иначе. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать киберспортивную лигу, на подобе такой http://league.apofig.ru/
Чтобы были CS:S и NHL
CS:S - чтобы люди могли соревноваться против друг друга, создавать кланы (команды ) принимать туда людей
Синглы: 1x1 2x2 4x4 5x5 1x1 (awp) сделать такие разделы
NHL- чтобы люди могли забивать друг другу игры и соревноваться
На том сайте много лишнего....
Отпишитесь за сколько и за какие сроки вы сможете сделать....
хостинг есть
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