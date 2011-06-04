Сайт под ключ.

Надо сделать киберспортивную лигу, на подобе такой http://league.apofig.ru/

Чтобы были CS:S и NHL

CS:S - чтобы люди могли соревноваться против друг друга, создавать кланы (команды ) принимать туда людей

Синглы: 1x1 2x2 4x4 5x5 1x1 (awp) сделать такие разделы

NHL- чтобы люди могли забивать друг другу игры и соревноваться

На том сайте много лишнего....

Отпишитесь за сколько и за какие сроки вы сможете сделать....

хостинг есть