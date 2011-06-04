Сделать сайт-визитку на Joomla

Добрый день! Нужно сделать интернет-магазин контента (тексты, картинки, сайты). Регистрация как продавцов, так и покупателей отправкой пароля для входа на "мыло". Нужно чтобы как и у покупателя, так и у продавца был личный счет на сайте (аккаунт), ...