Сделать сайт-визитку на Joomla

Добрый день, Нужно сделать форум на стандартном шаблоне, нужны возможности администрирования, авторегистрация пользователей, поставить картинку, вверх форума, а также нормальный адрес. Предлагайте платформу. ***.narod.ru не подходит. Бюджет 15-30 долл, в зависимости от идеи, срок 1-2 дня Пишите ваши ...
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Нужен сайт из 6-10страничек, все страницы текстовые, кроме одной - контакты
Есть нарисованный от руки макетик как должен выглядеть сайт - структура
Дизайн практически не нужен,логотип есть, на основе моего макета сделать легкий шаблон практически без картинок(всего 4 картинки) сроки 2дня
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