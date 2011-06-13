Требуется сайт. Пример есть.

Требуется создать фотобанк для внутренних нужд сайта. фото сеткой + фильтры по названию фото. Не дорого. ЦMC можно на wordpress или иначе. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим сайт именно подобного вида (см. приложение). Можно лишь немного изменить внешний вид и цвета.
Будем добавлять статьи несколько раз в месяц. Будет форма заказов и форма контактов (простейшие).
Срок исполнения: 3-4 дня. Движок, скорее всего, joomla. Наполнение сайта уже есть. Необходимо внести.
Бюджет: 50-100 долларов.
Огромная просьба: писать ТОЛЬКО ТЕМ исполнителям, которые могут сделать именно такой дизайн (вариативность цвета и кнопок).
Предпочтение будет отдано тому, кто покажет мне уже готовый вариант.
Последовательность действий:
1. Вы поднимаете сайт на своём хостинге.
2. Делаете вариант оформления (см. скриншот в приложении).
3. Устанавливаете на сайте контактную форму.
4. Устанавливаете на сайте форму приёма заявок.
5. Я принимаю вариант.
6. Разворачиваем то же самое на моём хостинге.
7. Вы наполняете сайт содержимым (уже готово). Его не много.
8. Оплачиваю работу.
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