Требуется сайт. Пример есть.

Необходим сайт именно подобного вида (см. приложение). Можно лишь немного изменить внешний вид и цвета.

Будем добавлять статьи несколько раз в месяц. Будет форма заказов и форма контактов (простейшие).

Срок исполнения: 3-4 дня. Движок, скорее всего, joomla. Наполнение сайта уже есть. Необходимо внести.

Бюджет: 50-100 долларов.

Огромная просьба: писать ТОЛЬКО ТЕМ исполнителям, которые могут сделать именно такой дизайн (вариативность цвета и кнопок).

Предпочтение будет отдано тому, кто покажет мне уже готовый вариант.

Последовательность действий:

1. Вы поднимаете сайт на своём хостинге.

2. Делаете вариант оформления (см. скриншот в приложении).

3. Устанавливаете на сайте контактную форму.

4. Устанавливаете на сайте форму приёма заявок.

5. Я принимаю вариант.

6. Разворачиваем то же самое на моём хостинге.

7. Вы наполняете сайт содержимым (уже готово). Его не много.

8. Оплачиваю работу.