Общественно-политическая соц. сеть

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок613 просмотров
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Требуется разработка под ключ на основании эскиз-макета ТЗ и эскиз-макета дизайна.

Предпочтение отдается использованию для выполнения поставленной задачи движков http://www.isocial.in или http://www.socialengine.net с внесением изменений для реализации задуманного функционала.

По сути необходим стандартный джентльменский набор узкопрофильной соц.сети с введением 10-15 дополнительных профильных возможностей и опций.

В разработку под ключ в моем понимании входит:

- детализация ТЗ и эскиз-макета дизайна;

- разработка логотипа, фирменного стиля, дополнительной графики;

- разработка проекта;

- верстка;

- установка в сеть, тестирование;

- пуско-отладочные работы (оптимизация под нагрузки etc), запуск;

Прошу не тратить мое и свое время и подавать заявки только если у вас в портфолио есть серьезные современные проекты.

13 лет назад
malanec
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kvarta
66 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$300
7 дней
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