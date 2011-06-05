Создание интернет-магазина

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка542 просмотра
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Необходимо создать интернет магазин с поддержкой нескольких магазинов внутри, одной админкой, получением и обработкой нескольких баз данных из 1С, и необходимо перекинуть базу данных с картинками и описанием с действующего на новый сайт.

13 лет назад
wizard_ctt
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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