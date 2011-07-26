Создание сайта на флеш дизайне, шаблон есть

Требуется создать фотобанк для внутренних нужд сайта. фото сеткой + фильтры по названию фото. Не дорого. ЦMC можно на wordpress или иначе. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт под ключ на флеш дизайне для туристической компании. С использованием одной из популярных CMS. Бриф прилагается, структура не утверждена, будет отредактирована. Прошу указывать какую предлагаете CMS, цену и срок выполнения.
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