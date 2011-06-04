Разработка сайта-визитки

Требуется создать фотобанк для внутренних нужд сайта. фото сеткой + фильтры по названию фото. Не дорого. ЦMC можно на wordpress или иначе. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка и техническая реализация сайта-визитки, до 10 статических страниц (разделы О нас, контакты, услуги, отзывы и т.д). Вид деятельности: Помощь в согласовании перепланировок недвижимости. Каждая страница будет содержать текст (уже имеется) и тематическое изображение, которое необходимо разработать.
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