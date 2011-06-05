Интернет-магазин

Разработка и техническая реализация сайта-визитки, до 10 статических страниц (разделы О нас, контакты, услуги, отзывы и т.д). Вид деятельности: Помощь в согласовании перепланировок недвижимости. Каждая страница будет содержать текст (уже имеется) и тематическое изображение, которое ...