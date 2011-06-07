Требуется помощь в создании сайта

Компания занимается логистикой. требуется в основном качественный дизайн. чтобы не на говносайт было похоже а на качественный ресурс, чтобы потенциальный клиент мог полчить полную информацию не напрягаяся важно творческое воображение и нестандартный подход
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрины нашего сайта и не плагиат.Нужен человек, который создаст сайт, и продвинет в поисковых системах
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