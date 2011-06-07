Нужен сайт. Пример есть

НЕ доволен работой. Взялся выполнить работу за 5 дней, но в течении 3 НЕДЕЛЬ только обещал. Затем показал шаблон сайта на Joomlа (другой исполнитель мне такой шаблон сделал за 1 час). В течении следующих 2 недель добавил в шаблон несколько статей. На этом он перестал отчитываться о проделанной работе. НЕ РЕКОМЕНДУЮ как исполнителя.