Нужен сайт. Пример есть

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок405 просмотров
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Необходимо создать и раскрутить сайт. Пример: www.irrigator.com.ua.

Нужно будет немного изменить внешний вид.

Хостинг еще не выбран - предлагайте.

Последовательность действий:

1. Обсуждаем и выбираем CMS.

2. Вы поднимаете сайт на своём хостинге.

3. Мы смотрим, если есть замечания, Вы их устраняете.

5. Вы наполняете сайт содержимым.

6. Мы принимаем вариант, оплачиваем 50%.

6. Вы разворачиваете сайт на нашем хостинге.

8. Оплачиваем вторые 50%.

Второй этап - раскрутка сайта.

Наше представление:

- вывод сайта в ТОП10 google, yandex по ключевым словам;

- достижение определенного уровня посещаемости;

- регистрация в каталогах.

Выслушаем Ваше представление раскрутки.

Указывайте, пожалуйста, цену/сроки создания и раскрутки сайта отдельно.

Местоположение: желательно Донецк (Украина), но не критично.

13 лет назад
Roman1033
Роман 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$140
8 дней
НЕ доволен работой. Взялся выполнить работу за 5 дней, но в течении 3 НЕДЕЛЬ только обещал. Затем показал шаблон сайта на Joomlа (другой исполнитель мне такой шаблон сделал за 1 час). В течении следующих 2 недель добавил в шаблон несколько статей. На этом он перестал отчитываться о проделанной работе. НЕ РЕКОМЕНДУЮ как исполнителя.
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