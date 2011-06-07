Сайт с смс сервисом

Создать сайт аналогичный http://www.svitmedu.com/, такой же простой два-три языка прайс форма заказа продукции (обрабатывает администратор) форма обратной связи новости и подписка статьи о компании и контакты (с картой проезда) фотогалерея партнеры юзабилити надо улучшить, чем проще тем лучше. относится и к дизайну. Цвета желтый, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн предоставим.
ТЗ:
Техническое задание.
Сайт www.pofenix.org (рабочая версия)
Макет главной страницы http://pofenix.org/video/ (сами будут дорабатывать и пришлют все исходники)
Основное: Создать и настроить необходимый функционал сайта.
Требования к системе управления контентом Сайта
Администратору сайта:
• добавление и удаление материалов
• редактирование материалов
• добавление и удаление стандартных разделов
• редактирование меню
• блокировка\удаление\редактирование аккаунтов пользователей
Пользователю:
• добавление материалов
• редактирование своих материалов
• добавление комментариев
• создание сообществ
Описание необходимого функционала сайла.
Существует 3 группы на сайте:
1. Заключенные, каждый со своей анкетой;
2. Зарегистрированные пользователи;
3. «Патроны», принявшие определенное соглашение зарегистрированные пользователи.
Заключенные:
Вместо карточек с видео будут фотографии заключенных, которые ведут к анкетам (форма, которую заполняет администратор сайта)
У каждой анкеты есть:
1. Рейтинг (автоматически складывается из нескольких показателей):
- Сколько ему помогли деньгами (1 рубль – один балл),
- сколько от него получено писем (одно письмо – 500 баллов),
- сколько человек поставили ему или его письмам симпатии( одни симпатия – 1 балл),
2. В анкете есть альбом со сканами чеков, которые могут загружать все пользователи, но которые остаются невидимыми для всех, кроме загрузившего, до одобрения админом.
3. На главную страницу под фотографией выводится сумма, которую перевели заключенному в этом месяце. Если открыть этот показатель непосредственно в анкете, то можно посмотреть статистику по месяцам. Сумму добавляют админы, она устанавливается вручную.
4. Симпатию может поставить один раз один зарегистрированный пользователь.
Патроны:
1. Зарегистрированный пользователь может стать Патроном. Люди, которые пообещали финансировать данного узника в пределах определенной суммы ежемесячно. Чтобы стать Патроном надо принять пользовательское соглашение. Затем выбрать узника, нажать кнопку «Взять под патронаж», открывается текст, под ним поставить галочку в окошке «Клянусь» и ввести сумму, которую обязуется вносить ежемесячно. После чего он должен отправить платную смс на короткий номер, чтобы подтвердить реальность своих намерении. Ему на телефон приходит смс с паролем, который его надо ввести а сайте вручную. Если все совпадает, появляется кнопка «Клянусь». Тогда пользователь числится «патроном» в анкете узника. Так же показывается общая сумма, обещанная всеми патронами на месяц.
2. В аккаунте пользователя есть рейтинг. Он складывается из Суммы, которую он перевел( 1р=1 балл), писем от узника, которые он выложил (1 письмо=500 баллов), симпатий, которые получил лично он или его статьи.
3. Ежемесячно Патрону (автоматически) приходит напоминание, сколько он обязался перечислять средств и кому.
4. Если Патрон не исполняет свои обязанности на сайте отображается, что данный человек не выполняет взятые на себя обязательства. Это происходит автоматически.
5. У каждого есть возможность получать «награды». Награды отражаются и на форуме, и в каждом комментарии на сайте в виде миниатюры под никнеймом
Пишите, только если вы делали аналогичные проекты.
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