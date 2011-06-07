Создание портала узкой направленности. Под ключ.

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок384 просмотра
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Добрый день, требуется фрилансер-универсал или команда или студия для создания портала на подобии zvezdi.ru.

Есть много нюансов и особенностей по которым наша компания будет выбирать конечного исполнителя.

Работа предстоит по:

php

mysql

flash

Action Script (возможно).

Общий бюджет - 2 000$

13 лет назад
amistad
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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