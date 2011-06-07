Создание портала узкой направленности. Под ключ.

Добрый день. Реализация подразумевает натянуть дизайн на PHPshop Enterprise! Изначальное требование - написание скрипта по импорту из XML продуктов поставщика. В приложении креплю ТЗ и частичные инструкции по скрипту импорта товаров. ТЗ урезано и проект бюджетный ...
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Добрый день, требуется фрилансер-универсал или команда или студия для создания портала на подобии zvezdi.ru.
Есть много нюансов и особенностей по которым наша компания будет выбирать конечного исполнителя.
Работа предстоит по:
php
mysql
flash
Action Script (возможно).
Общий бюджет - 2 000$
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