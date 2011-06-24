Сайт визитка для пчеловодчества

Сайты «под ключ»Завершен27 заявок481 просмотр
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юзабилити надо улучшить, чем проще тем лучше. относится и к дизайну. Цвета желтый, голубой и зеленый (все естественные близкие к натуральным)

ваша цена и сроки

13 лет назад
paster
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
2 дня
За наше достаточно продолжительное сотрудничество Марина показала себя ответственным и усидчивым исполнителем, да и просто хорошим человеком. Задание выполнено полностью, много мне терпеливо объясняла как полному чайнику в web-технологиях, благодаря Марине уровень моих знаний вырос многократно, теперь я продвинутый чайник :) по срокам - растянулось по причине того что мое видение формировалось в процессе работы. по бюджету - слегка увеличен по объективным причинам. Работа стоила увеличения бюджета. В целом спасибо большое. Марина меня поддерживает даже после завершения проекта. проект www.pchelki.in.ua. Заходите кто читает отзыв и покупайте качественные продукты из улья! :)
Работать с Сергеем было приятно. Хороший заказчик, веселый человек, интересный заказ, и мгновенная оплата. Сергей! Желаю развития Вашему проекту и по больше любителей меда)
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