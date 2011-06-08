Дизайн предоставим. ТЗ: Техническое задание. Сайт www.pofenix.org (рабочая версия) Макет главной страницы http://pofenix.org/video/ (сами будут дорабатывать и пришлют все исходники) Основное: Создать и настроить необходимый функционал сайта. Требования к системе управления контентом Сайта Администратору сайта: • добавление и удаление материалов • редактирование материалов • добавление и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание копии сайта под ключ фоторотор.ру. От вас цена и сроки под ключ без логотипа и особого дизайна.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Создать сайт аналогичный http://www.svitmedu.com/, такой же простой два-три языка прайс форма заказа продукции (обрабатывает администратор) форма обратной связи новости и подписка статьи о компании и контакты (с картой проезда) фотогалерея партнеры юзабилити надо улучшить, чем проще тем лучше. относится и к дизайну. Цвета желтый, ...Завершен13 лет назад
- $2000
Добрый день, требуется фрилансер-универсал или команда или студия для создания портала на подобии zvezdi.ru. Есть много нюансов и особенностей по которым наша компания будет выбирать конечного исполнителя. Работа предстоит по: php mysql flash Action Script (возможно). Общий бюджет - 2 000$Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $430
Добрый день. Реализация подразумевает натянуть дизайн на PHPshop Enterprise! Изначальное требование - написание скрипта по импорту из XML продуктов поставщика. В приложении креплю ТЗ и частичные инструкции по скрипту импорта товаров. ТЗ урезано и проект бюджетный ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать и раскрутить сайт. Пример: www.irrigator.com.ua. Нужно будет немного изменить внешний вид. Хостинг еще не выбран - предлагайте. Последовательность действий: 1. Обсуждаем и выбираем CMS. 2. Вы поднимаете сайт на своём хостинге. 3. Мы смотрим, если есть замечания, Вы их ...Закрыт13 лет назад
Есть скрины нашего сайта и не плагиат.Нужен человек, который создаст сайт, и продвинет в поисковых системахСайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $900
Компания занимается логистикой. требуется в основном качественный дизайн. чтобы не на говносайт было похоже а на качественный ресурс, чтобы потенциальный клиент мог полчить полную информацию не напрягаяся важно творческое воображение и нестандартный подходСайты «под ключ»40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен рынок, похожий на авито, Но объявления там будут об "онлайн товарах" (ключи для игр, тексты, аськи, и тому подобное), чтобы можно было покупать-продавать "онлайн". Нужно чтобы объявления могли размещать пользователи. Так же нужна внутренняя ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен сайт фирме по написанию студенческих работ, аналог сайта www.za4teno.ru Оплата 100% после полной проверки на работоспособность.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
*Для работы необходимо иметь карту виза или мастер кард* 1) Сначала вы должны зарегестрироваться в джумле клубе здесь- http://www.rockettheme.com Для этого вам понадобиться дополнительно 50$, я переведу их вам для регистрации. Регистрация на мою почту. После регистрации даете ...Завершен13 лет назад