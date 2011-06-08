Сайт компании с интернет-магазином на Joomla

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок321 просмотр
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Нужен сайт для компании, занимающейся ландшафтным дизайном

На Joomla

Особенности: выплывающие меню / Virtuemart / Галерея / Форма связи

Дизайн: адаптировать готовый шаблон под символику и тематику компании

Структура:

0. Главная (материал)

1. Услуги

a. Ландшафтный дизайн (материал)

b. Дизайн интерьеров (материал)

c. Питомник растений (Интернет-магазин на Virtuemart)

2. Наши работы (фотогалерея, состоящая из нескольких альбомов)

3. Обучающие курсы

a. Информация (материал)

b. Работы учеников (галерея, один альбом)

c. Группы (материал)

4. О компании (материал)

5. Вопрос-ответ (форма "Задать вопрос" и материал с ответами на популярные вопросы)

6. Контакты (материал)

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Присылайте ваши цены и сроки.

Если понравимся друг-другу, подобные работы могу давать постоянно.

Joomla
13 лет назад
malyamov
Арсений 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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