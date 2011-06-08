Интернет-магазин климатической техники

Требуется создать Интернет-магазин по продаже климатической техники с нуля и под ключ.

- выбор доменного имени в зоне ru/РФ (звучный, легкозапоминающийся и ассоциативно свзянный с «климатом»).

- разработка дизайна сайта (логотип/визитки/фирменные бланки), несколько вариантов.

- предпочтение платформе 1С Битрикс, с последующей интеграцией в 1С 8.1 УТ

- выгрузка товаров на Яндекс.Маркет (YML файл) и аналоговые площадки

- для удобства клиентов, сайт должен содержать или уметь следующее:

1. раздел «полезная информация» - толкование основных климатических терминов, полезные советы для покупателя.

2. «калькулятор» по подбору техники, в соответствии, с условиями заданными клиентом, например, при выборе кондиционера, либо водонагревателя. Результатом калькуляции является одна/несколько моделей конкретных товаров с учетом наличия на складе.

3. функция сравнения однотипных товаров, каждая группа товаров в каталоге имеет ряд ключевых характеристик, по которым клиент может их сравнивать между собой.

4. Автоматическая нарезка фото.

P.S. Самописные движки не рассматриваются.