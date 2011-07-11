Необходимо разработать сайт на joomla (возможно на другом движке, если объясните почему он луче). По функционалу сайт аналогичен http://www.visa-service.com.ua но должен быть с более современным дизайном.

Также необходимо будет установить и настроить сайт на хостинге т.е. "под ключ"

Исполнителям без портфолио просьба не обращаться.