Необходимо сделать сайт с нуля по типу weblancer.net/free-lance.ru, только другой тематики.

Нужен креативный, качественный дизайн + верстка. ТЗ будет составляться уже с исполнителем. Функционал будет подобно weblancer.net/free-lance.ru, но со своими нюансами, так что закладывайте это в сроки и цены

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Интересуют цены и сроки