Нужно сделать сайт магазина сантехники.

По функционалу аналог zamokk . ru

Особенности (в целом как на сайте выше, приведу только то, что не лежит на поверхности):

- разнородные товары (один модуль под все товары не сделаешь, на вскидку порядка 20-ти типовых модулей)

один товар может быть в разных комплектациях, от этого зависит артикул и цена (аналог конфигуратора товаров на zamokk . ru)

- из товарных позиций могут собираться комплекты, которые будут иметь свою цену, которая суммируется из цен комплектующих

- стоимость доставки различная для разных товаров

- есть товары для которых можно самому формировать комплект, который собирается из базовой позиции + набираются опции (например джакузи - основа, к нему добираются лампочки, брызгалки, подголовники и тп.)

+ нужно сделать импорт остатков из xls файлов разных поставщиков (порядка 10ти файлов), структура их разная, т.е. фактически под каждый файл свой парсер делать. связка с товарами в каталоге по артикулам.

Остальное аналог zamokk . ru

Дизайн нужен свой, никаких шаблонов.

Жду предложения:

1. цена

2. срок

2. стоимость разработки тз

3. на какой админке предполагается делать?

PS Есть дизайн главной страницы в psd