Интернет-магазин на joomla

Добрый день!

Интересует создание интернет магазина на joomla.

Шаблон примерно знаю какой.

Надеюсь со всеми возможными полезными модулями меня познакомит профессионал. Но на вскидку интересует возможность создания опросов, поиск, добавления полей анкеты клиента при регистрации (и возможность выгрузки данных в эксель), добавления отзывов от клиентов (или может быть что-то типа маленького форума), просмотр каталогов без регистрации (или если возможно покупка без регистрации) возможность сортировки товара как по каталогу так и по производителю, установка счетчика статистики посещаемости сайта яндекс-Метрика, возможность размещения собственных статей и замены баннеров без особого труда, система скидок, различные способы доставки, оплата по кредитным картам и размещение каталога в яндекс маркете.

Прошу так же сориентировать меня по ценам и срокам.

Заранее спасибо.