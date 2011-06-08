Сайт-визитка для общественной организации

$250
Сайты «под ключ»Закрыт41 заявка418 просмотров
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Требуется создание сайта-визитки под ключ для общественной организации по защите прав потребителей.

Строгий, аккуратный дизайн. 5-6 страниц, тексты готовятся.

Помощь в выборе хостинга, размещение сайта.

В дальнейшем - по результатам работы самой организации - планируем заказать интеграцию с CMS.

13 лет назад
LawInitiative
Инициатива 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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