Сайт-визитка для общественной организации

Необходимо сделать сайт с нуля по типу weblancer.net/free-lance.ru, только другой тематики. Нужен креативный, качественный дизайн + верстка. ТЗ будет составляться уже с исполнителем. Функционал будет подобно weblancer.net/free-lance.ru, но со своими нюансами, так что закладывайте это в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта-визитки под ключ для общественной организации по защите прав потребителей.
Строгий, аккуратный дизайн. 5-6 страниц, тексты готовятся.
Помощь в выборе хостинга, размещение сайта.
В дальнейшем - по результатам работы самой организации - планируем заказать интеграцию с CMS.
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