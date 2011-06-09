8 однотипных сайтов (сайты псевдо-компаний).

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок277 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно сделать в течении сжатого времени 8 сайтов.

У всех сайтов однотипный функционал, меняется только дизайн.

Итак, страницы сайта:

Главная - описание тарифов, мини-представление компании.

Карта сети - карта сети, страницу оставляете пустой, на ней в дальнейшем будет интерактивная карта сети.

Онлайн-заявка - форма с отсылкой письма на почту компании - текстовые поля (ФИО, адрес, телефон, поле описания).

О компании - мини описание, возможна фотография.

Контакты.

Итак, все страницы которые должны быть на сайте. На каждом сайте должен быть свой дизайн и свой фавикон.

Так сказать - сайты заготовки.

Контактные данные:

ICQ - 637-637-570 - предпочтительно

Skype - svetlana.amistad.

Прошу вас оставлять заявки здесь и связываться в ICQ для уточнения деталей.

От Вас, господа фрилансеры я жду общей суммы за все сайты и сроки для изготовления 1 сайта.

Спасибо и с уважением, Светлана.

Менеджер компании ООО "Интернет-решения".

13 лет назад
amistad
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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