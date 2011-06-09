Разработать небольшой сайт

Общее описание:

Если админка, через которую на сайт постится информация след. вида: название, краткое описание, полное, описание, фото, время.

На сайте, в ленте отображается эта опубликованная информация, при клике на "подробнее" - аджаксом подгружается полная информация.

Возможность регистрации пользователей.

Фильтрация информации: по дате, категории.

Можно это реализовать на любой CMS, друпал, думаю, будем в самый раз.

Более полное ТЗ дам при личной переписке.